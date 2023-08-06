القناة 13 العبرية: قوة خاصة تغتال فلسطينيين اثنين على الأقل في عرابة قرب جنين

أفادت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر عسكرية أن قوة خاصة اغتالت فلسطينيين اثنين على الأقل في قرية عرابة قرب جنين.

واندلع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محيط عملية الاغتيال .

تأتي عملية الاغتيال في جنين تزامنا مع انعقاد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر لبحث الوضع الأمني في الشمال مع لبنان وفي الضفة الغربية.

كما تأتي عملية الاغتيال غداة تنفيذ شاب فلسطيني هجوما في تل أبيب أسفر عن مقتل إسرائيلي.

يتبع..