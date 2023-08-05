قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الولايات المتحدة عازمة على تصفية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جسديا، ثم تحميل روسيا مسؤولية قتله.

وأوضح الخبير لقناة Dialogue Works على "يوتيوب" أن "الغرب يريد القضاء على زيلينسكي بطريقة أو بأخرى، ولكنه لا يريد أن يكون المسؤول عن مقتله، لذلك سيوجه أصابع الاتهام لروسيا".

ووفقًا للخبير السابق بوكالة المخابرات المركزية، "لم يتبق أمام الرئيس الأوكراني وقت طويل لحكم البلاد"، حيث قال جونسون إن "أيامه معدودة".

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن النائب في البرلمان الأوكراني، ميكولا كنياشيتسكي، أنه في حال وفاة فلاديمير زيلينسكي، فإن مهام الرئيس ستنتقل إلى رسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكراني، الذي لا يتمتع بثقة المواطنين ولا بتأييد المعارضة، مثلما ذكرت الصحيفة.

وفي وقت لاحق، قال أمين مجلس الأمن القومي، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست لديها خطط بديلة جاهزة في حال وفاة زيلينسكي.

المصدر: ريا نوفوستي.