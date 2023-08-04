استئناف حركة السفن في ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد إحباط هجوم كييف الإرهابي

أعلن مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود استئناف حركة السفن عبره، بعد تعليقها إثر إحباط اعتداء إرهابي شنته قوات كييف بزورقين مسيرين على المرفأ فجر اليوم.

وأعلن "كونسورتيوم أنابيب بحر قزوين" سلامة البنية التحتية لخطوطه في مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، واستمرار ضخ النفط للناقلات بشكل طبيعي بعد صد هجوم قوات كييف الإرهابي.

ودمرت سفينتان حربيتان روسيتان زورقين مسيريين أوكرانيين حاولا مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا.

كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي