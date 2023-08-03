هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "حزب الله" اللبناني من "ارتكاب الأخطاء"، مؤكدا أن جيش بلاده "قوي ومستعد لأي سيناريو".

خلال جولة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الإسرائيلي: "اليوم أقوم بجولة في حدود لبنان. في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد".

President @Isaac_Herzog’s statement while visiting IDF soldiers at an outpost on the Israel-Lebanon border opposite Hezbollah: pic.twitter.com/Z2x3kv4Rv8 — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) August 2, 2023

وأضاف: "في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار، وأعتقد أننا جميعا نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمركم إيران وحزب الله وتفكككم، نحن نمد أيدينا من أجل السلام".

وتابع: "لتكن الأمور واضحة، أقول لأعدائنا على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة لحزب الله ألا يرتكب أخطاء، الجيش الإسرائيلي قوي للغاية، ونحن مستعدون وجاهزون لأي سيناريو، علاوة على ذلك، سنحرص على الحفاظ على سيادتنا وسلامة مواطنينا".

المصدر: "إسرائيل اليوم"