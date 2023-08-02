رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتفقد الحدود الشمالية (فيديو)

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قام اليوم بجولة على طول الحدود الشمالية في فرقة الجليل برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة.

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وخلال الجولة تفقد الجنرال هاليفي العائق الأمني الذي يتم بناؤه على الحدود حيث شهدت عملية البناء تقدما بعشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة.

وقد عرض القادة أمام رئيس الأركان خطة الدفاع بالمنطقة وتعزيز أمن سكان الشمال.

كما أجرى تقييما للوضع واستعرض الأحداث الأخيرة ومختلف الوسائل التي تم استخدامها من قبل فرقة الجليل لتشويش وإحباط محاولات خرق السيادة في منطقة الحدود.

المصدر: RT