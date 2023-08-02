الرئيس البرازيلي يدعم انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى "بريكس"

عبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن دعمه لانضمام الأرجنتين والسعودية والإمارات إلى مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال لولا دا سيلفا خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: "أعتبر أنه من المهم للغاية أن تنضم السعودية والإمارات، إذا أرادتا ذلك، والأرجنتين إلى "بريكس"".

وأعلن وزير الخارجية البوليفي، روجيليو مايتا، أن الرئيس، لويس آرس، عبر عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" رسميا.

المصدر: تاس