نتنياهو يستبعد سيناريو حرب أهلية في إسرائيل

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون إسرائيل تواجه خطر اندلاع حرب أهلية، معتبرا أن التعديلات القضائية طفيفة لكنها ضرورية لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث.

وفي حديث لشبكة NBC News الأمريكية، قال نتنياهو مدافعا عن خطته: "لن تكون هناك حرب أهلية، أنا أضمن لك ذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة إذا حكمت بإلغاء قانون المعقولية، قال نتنياهو إنه بينما يتعين على الحكومة احترام قرارات المحكمة العليا، فإن المحكمة أيضا بحاجة إلى احترام القوانين الأساسية لإسرائيل.

وأضاف: "أعتقد أن مخاوف الناس التي أثيرت، سوف تهدأ، وسوف يرون أن إسرائيل ديمقراطية كما كانت من قبل وأكثر ديمقراطية".

كما دافع نتنياهو عن ضم حكومته لوزراء من اليمين المتطرف، ورأى أن اتفاق سلام محتمل بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية سيشكل "محورا تاريخيا".

المصدر: NBC News