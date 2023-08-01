الخبير الأمريكي ميرشايمر: الغرب أخطأ في تقدير قوة روسيا

قال الخبير السياسي الأمريكي جون ميرشايمر، في مقابلة مع موقع Grayzone، إن الدول الغربية أخطأت في تقدير فعالية العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.

وأعرب الخبير عن اعتقاده، بأن الجانب الروسي نفسه، لم يكن يتوقع أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه العقوبات بهذه الطريقة.

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وشدد ميرشايمر، خلال ذلك على أنه حتى التطبيق الناجح للقيود من قبل الدول الغربية لن يكسر روسيا ولن يساعد في إلحاق هزيمة جدية بها.

وأضاف: "أعتقد أن أداء روسيا كان أفضل حتى مما توقعته هي بنفسها، وبالتأكيد أفضل مما كان في توقعاتي".

ويرى الخبير أن سبب هذا الوضع بسيط للغاية - تعتقد روسيا أنها تواجه تهديدا وجوديا في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا، كانت في وضع ممتاز سمح لها بالالتفاف على جميع العقوبات الغربية.

ونوه الخبير الأمريكي بأن مثل هذه التصرفات كانت "سوء تقدير جدي" من جانب الغرب.

المصدر: MK