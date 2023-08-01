أعلن كشاف الحرس الأول لجيش الدبابات، بعلامة نداء "غروزا"، عن محاولة قوات نظام كييف استخدام مجموعات مدرعة لمواجهة تقدم القوات المسلحة الروسية في اتجاه كوبيانسك.

ووفقا له، فإن وحدات القوات الأوكرانية في هذه المنطقة نشطة و"تزمجر"، وتجري عمليات الاستطلاع الجوي كذلك في المكان.

وقال الكشاف: "المجموعات المدرعة (من القوات الأوكرانية) تعمل بنشاط، والدبابات تتحرك وتحاول تنفيذ اختراق، ولكن مرة أخرى، كل ذلك دون جدوى. من المتوقع شن هجوم من جانبهم، لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم ناجح للجيش الروسي في منطقة كوزيموفكا، واتخذ المقاتلون مواقع أكثر أفضلية في اتجاه كوبيانسك.

المصدر: RT