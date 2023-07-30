شويغو: البحرية تؤدي دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية روسيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تهنئته بعيد البحرية أن البحرية الروسية تلعب دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية التهنئة التي جاء فيها: "اليوم، تلعب البحرية دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية وطننا الأم، وهي عنصر مهم في الدفاع الوطني. يتمتع أفرادها بالمعرفة والمهارات الحديثة في إدارة المعدات البحرية المعقدة، وتقوم بالمراقبة بجدارة، وتنفيذ بنجاح المهام الموكلة لها".

وأعرب شويغو عن امتنانه لقدامى المحاربين في البحرية، الذين تعد خدمتهم الباسلة والنزيهة مثالا للجيل الشاب من المدافعين عن الوطن.

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كما هنأ العسكريين وعمال بناء السفن وشركات إصلاح السفن والوحدات العسكرية والمنظمات العلمية والتعليمية وشركات المجمع الصناعي العسكري.

المصدر: نوفوستي