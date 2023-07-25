سفن البحرية الروسية تزود بمنظومة "بانتسير" البحرية المضادة للجو

حصلت سفن سلاح البحرية الروسي على وسيلة فعالة للدفاع الجوي، وهي منظومة "بانتسير – إم إي" البحرية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وقالت مجلة " أرميسكي ستاندارت" الروسية إن تلك المنظومات ستحل محل منظومتي "كاشتان و" كاشتان – إم" في سلاح البحرية الروسي. وأوضحت المجلة أن المنظومات الثلاث من هذا النوع التي تسلمتها البحرية الروسية مؤخرا هي المنظومات الوحيدة في العالم التي تجمع في برج واحد بين الصواريخ الحديثة المتعددة الأنظمة وأسلحة المدفعية.

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وإن القدرة المدمّرة في "بانتسير – إم إي" ستزيد عن قدرة سابقتها "كاشتان - إم" بمقدار 3 – 4 أضعاف.

ويمكن أن تنصب منظومة "بانتسير – إم إي" في غالبية السفن الحربية الروسية التي تزيد إزاحتها عن 500 طن وكذلك في سفن دول خرى. وهي تضمن الحماية من أي ضربات توجّهها شتى أنواع الأسلحة الهجومية الموجودة والمستقبلية وفي جميع مجالات استخدامها.

وقد بلغت نسبة احتمال إصابة الأهداف، لا سيما بالصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات الجوية، 100% عمليا. وبمقدور المنظومة كذلك التصدي لهجمات الزوارق الصغيرة الحجم التي تعجز عن الاقتراب من السفينة في حال تزويدها بمنظومة "بانتسير" البحرية. كما يمكنها إصابة الأهداف الساحلية والسفن الحربية.

وتستطيع المنظومة إطلاق النيران إلى 4 أهداف مهاجمة في آن واحد وضمان منطقة تدمير بطول حتى 20 كيلومترا وارتفاع 15 كيلومترا.

يذكر أن منظومة "بانتسير" البحرية للدفاع الجوي تم نصبها لأول مرة على متن سفينة الصواريخ "شكفال" ("وابل") من مشروع 22800 ، ثم تم نصبها في كل السفن التي دخلت الخدمة في البحرية الروسية بعد تحديثها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا