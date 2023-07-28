بوتين: لم نرفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا ومستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوية الوضع هناك.

وقال بوتين خلال لقائه برؤساء الدول الإفريقية حول أوكرانيا، منتقدا سياسات الدول الغربية: "هل نسوا أنهم فجروا الوضع في السودان؟ هل نسوا ما فعلوه في سوريا؟ لا يهمهم ميثاق الأمم المتحدة، وهم يتذكرون القانون الدولي فقط عندما يفكرون أنه يمكن استخدام تلك الأدوات ضد أي طرف، وفي هذه الحالة ضد روسيا".

وأضاف: "إنهم لن يفلحوا في أي شيء.. إذا كانوا يطالبون بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فعليهم أن يلتزموا بتلك الأعراف بأنفسهم".

وأشار إلى أن "ذلك لا يعني أننا لا نريد تسوية سلمية لأي نزاع، وأننا لا نسعى إليها".

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وأضاف، مخاطبا زعماء الدول الإفريقية: "موقفكم وأفكاركم تشابه البنود التي تضمنتها الخطة السلمية لتسوية الوضع حول أوكرانيا، التي قدمتها الصين في فبراير".

وأعاد إلى الأذهان أن السلطات الأوكرانية "أصدرت تشريعا خاصا يحظر التفاوض مع روسيا".

وأكد بوتين: "نحن من جانبنا لم نرفض المفاوضات، وكنا نتحدث دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوار".

المصدر: نوفوستي