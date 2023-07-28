بوتين: روسيا لا تقبل جر أوكرانيا للناتو وكرة المفاوضات في ملعب كييف

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تقبل جر الدول الغربية لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، لأن هذا يشكل تهديدا أمنيا.

وتابع بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبرع: "لا يعلم الجميع هذا، لكننا نعلم جيدا، أن كييف نالت استقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان كتب بالأسود والأبيض أن أوكرانيا دولة محايدة. وبالنسبة لنا، فإن سبب بدء الغرب في جر أوكرانيا إلى الناتو ليس واضحا تماما لنا، وفي رأي موسكو، هذا هو بالضبط ما يشكل تهديدا أساسيا لمصالح روسيا".

وكرر بوتين: "قلنا دائما علنا ​​أننا مستعدون للمفاوضات"، مشيرا إلى أنه في وقت سابق "تم الاتفاق بالفعل على مسودة معاهدة سلام".

وقال: "لكن بعد انسحاب قواتنا من قرب كييف - وطُلب منا القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي - تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن الكرة في ملعبهم تماما. لن أتحدث عن تفاصيل ما اتفقنا عليه الآن، أعتقد أن حديثي عن ذلك الآن لن يكون أمرا صائبا".

المصدر: RT