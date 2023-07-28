المنفي: نتطلع لدور روسي لمساعدة إفريقيا في أن تحصل على تمثيل عادل في مجلس الأمن

لفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى أن إفريقيا عانت من صور متعددة للظلم، مؤكدا "أننا نتطلع لدور روسي لمساعدة إفريقيا في أن تحصل على تمثيل عادل في مجلس الأمن".

وفي كلمة له في قمة روسيا إفريقيا بسان بطرسبورغ، أكد المنفي "أننا نهدف إلى التعاون مع روسيا من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا بالإضافة إلى مواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أنه "في التعاون مع روسيا نسعى إلى الشراكة بدلا عن التبعية والتوازن بديلا عن الاختلال لا سيما في مجال الطاقة".

وأكد أن "إفريقيا عانت من صور متعدد للظلم في ظل ظروف تاريخية نسعى جميعا لتجاوزها، وقد وقع عليها هذا الظلم لسبعة عقود، بالإضافة إلى حرمانها من تمثيل عادل في مجلس الأمن، رغم التحرر من الاستعمار"، لافتا إلى أن "الاتحاد الإفريقي طالب بإصلاح جذري في المنظمة الأممية من خلال تعديل نظام العضوية الدائمة وغير الدائمة".

وأضاف: "روسيا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي ونتطلع لدور روسي لمساعدة إفريقيا في أن تحصل على تمثيل عادل في المجلس يعكس دورها الدولي"، مشددا على أن "إفريقيا هي دوما الإقليم الأكثر تضررا من سياسات المؤسسات المالية، ارتفاع تكلفة القروض بدعوى ارتفاع المخاطر وعدم التوازن بين السياسات الاجتماعية واشتراطات القدرة على السداد وخدمة الديون دون النظر إلى تدني المقدرة على مقاومة الفقر في برامج التعاون مع البلدان الإفريقية وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والسمات المجحفة في برامج التعاون كل هذا يمنح الشريك الروسي ميزة في لعب دور مهم في تنمية القارة الإفريقية عبر خلق نظام مالي عادل من خلال الشراكة وبريكس".

ودعا المنفي "بقية الدول الأطراف في الأمم المتحدة الاستجابة لضمان التوصل إلى اتفاق سريع يمنع تفاقم أزمة الغذاء".

المصدر: RT