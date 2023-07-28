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أوكرانيا تقصف مواقع مدنية بقذائف عنقودية

أخبار العالم

أوكرانيا تقصف مواقع مدنية بقذائف عنقودية
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أسفر إطلاق القوات المسلحة الأوكرانية قذائف عنقودية على مدينة توكماك عن مصرع امرأة.

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أعلن عن ذلك القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، حيث قال إن القوات الأوكرانية نفذت 3 ضربات صاروخية باستخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليا يوم أمس الخميس، وأصابت عقارا سكنيا خاصا، فاشتعلت النيران، ولقيت امرأة مصرعها.

وأشار باليتسكي إلى تضرر أنبوب غاز جراء القصف، وقال إن إدارة المرافق في المدينة تقوم بإصلاحه.

المصدر: نوفوستي

 

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بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية