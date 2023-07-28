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الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف مواقع في مقاطعة موسكو بمسيرة

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الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف مواقع في مقاطعة موسكو بمسيرة
Sputnik
نظام "بانتسير-إس1" الروسي للدفاع الجوي قصير ومتوسط المدى (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "فجر اليوم، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في مقاطعة موسكو"، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.

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في وقت سابق اليوم، أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بإسقاط طائرة بدون طيار في مقاطعة موسكو، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا أو أضرار جراء محاولة الهجوم الفاشلة.

يذكر أنه منذ أوائل الشهر الحالي، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو.

المصدر: وكالات

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