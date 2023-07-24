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مشاهد جديدة لتحطم مسيرتين أوكرانيتين في موسكو (صور+فيديو)

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مشاهد جديدة لتحطم مسيرتين أوكرانيتين في موسكو (صور+فيديو)
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أظهرت صور ومقاطع فيديو جديدة نشرها شهود عيان، أثار تحطم مسيرتين أوكرانيتين في موسكو فجر اليوم الاثنين، تم إسقاطهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

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ويظهر في إحدى الصور الضرر الذي لحق بالطوابق العليا من مبنى تجاري شاهق يقع في شارع ليخاتشيف في العاصمة، في حين تحطمت المسيرة الثانية في منطقة قريبة من أوتوستراد كومسومولسكي كما يظهر في الفيديو.

ووفقا للبيانات الرسمية لم تقع أي إصابات بشرية نتيجة لتحطم المسيرتين.

مشاهد جديدة لتحطم مسيرتين أوكرانيتين في موسكو (صور+فيديو)

 

مشاهد جديدة لتحطم مسيرتين أوكرانيتين في موسكو (صور+فيديو)

المصدر: RT 

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