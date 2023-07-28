دوي انفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه

أفادت صحيفة "زيركالو نيديلي" بسماع دوي انفجارات في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في تلك المناطق محذرة من ضربات جوية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

المصدر: غازيتا. رو