سلطات محلية: إصابة ورشة لتصليح المدرعات الأوكرانية بصاروخ "إسكندر"
AP Alex Babenko, File
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أعلن العضو في الإدارة المحلية بمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن صاروخ "إسكندر" الروسي أصاب ورشة لتصليح العربات المدرعة، تابعة للقوات الأوكرانية.
وأضاف في منشور على "تلغرام"، أن الورشة كانت في إحدى المنشآت لصيانة القطارات بمصنع "زابوروج ستال".
وأشار روغوف إلى أن الورشة استخدمت لتصليح الدبابات وغيرها من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من محوري خيرسون وزابوروجيه.
المصدر: RT