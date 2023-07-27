 
مباشر

سلطات محلية: إصابة ورشة لتصليح المدرعات الأوكرانية بصاروخ "إسكندر"

أخبار العالم

سلطات محلية: إصابة ورشة لتصليح المدرعات الأوكرانية بصاروخ
AP Alex Babenko, File
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrio

أعلن العضو في الإدارة المحلية بمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن صاروخ "إسكندر" الروسي أصاب ورشة لتصليح العربات المدرعة، تابعة للقوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية ومخازن مسيرات بحرية وأسلحة غربية
الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية ومخازن مسيرات بحرية وأسلحة غربية

وأضاف في منشور على "تلغرام"، أن الورشة كانت في إحدى المنشآت لصيانة القطارات بمصنع "زابوروج ستال".

وأشار روغوف إلى أن الورشة استخدمت لتصليح الدبابات وغيرها من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من محوري خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)