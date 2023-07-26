بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على رجال.. محكمة بريطانية تبرئ الممثل كيفين سبيسي

برأت هيئة محلفين في محكمة بلندن، الممثل كيفن سبيسي، من تهم بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت أسابيع، حيث قال فيها سبيسي إنه كان "مغازلا كبيرا" وكانت له نزوات بالتراضي مع رجال.

واتهم ثلاثة رجال سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار، بملامسة أماكن حساسة في أجسادهم بقوة، كما قال رابع، وهو ممثل طموح يسعى للحصول على الإرشاد، إنه استيقظ ليجد الممثل وهو يقوم بممارسة الجنس الفموي معه، بعد أن ذهب إلى شقة سبيسي في لندن لتناول الجعة وفقد وعيه أو نام.

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وقال جميع الرجال إن الاتصال الجنسي كان غير مرغوب فيه، لكن سبيسي شهد بأن الممثل الشاب ورجلا آخر شاركا عن طيب خاطر في نوع من الممارسة الجنسية معه بالتراضي. كما وصف ادعاء رجل، بأن سبيسي أمسك بأعضائه الخاصة كأنه "كوبرا" متأهبة للهجوم خلف الكواليس في مسرح، بأنه "محض خيال".

وأضاف أنه لا يتذكر حادثة رابعة في حفلة صغيرة بمنزل استأجره في الريف، لكنه وافق على أنه لمس فخذ رجل قابله في إحدى الحانات خلال ليلة من شرب الخمر بكثرة. وقال إنه أخطأ في فهم اهتمام الرجل به.

المصدر: أ ب