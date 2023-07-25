الجيش الأمريكي: مقاتلة روسية ألحقت أضرارا بمسيرة أمريكية في الأجواء السورية "فيديو"

أعلن الجيش الأمريكي تضرر مسيرة ضاربة تابعة له في الأجواء السورية يوم الأحد الماضي وتلف محركها، جراء إطلاق مقاتلة روسية بالونات حرارية باتجاهها.

ووفقا لوكالة "أستوشيتد برس"، كانت المقاتلة الروسية تحلق على بعد أمتار قليلة من المسيرة الأمريكية وأطلقت عليها بالونات حرارية، ما ألحق الضرر بها.

وقال أليكس غرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي، حيث أصاب أحد البالونات الروسية الحرارية المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو – 9"، ما ألحق أضرارا بالغة بمحركها.

وتابع: "ندعو القوات الروسية في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور والمستفز وغير المهني"، حسب زعمه.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك غير المهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف واشنطن في سوريا، أعلن في الآونة الأخيرة عن العديد من "الانتهاكات لبروتوكولات منع الصدامات العرضية في سوريا، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية".

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، تسجيل تقارب خطير لمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الأمريكي مع طائرة روسية في منطقة الباب.

وأشار غورينوف إلى أن الطيارين الروس سلجوا تأثيرا من أنظمة التوجيه، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع المحمولة جوا بشكل تلقائي.

المصدر: أ ب