بوتين يكشف رقما كبيرا لقتلى الجيش الأوكراني خلال الفترة الأخيرة من الهجوم المضاد!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عددا قياسيا من المعدات الأجنبية تم تدميرها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

كذلك أكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بوتين أنه "على الجانب الآخر (الجيش الأوكراني)، كانت الوحدات العسكرية مجهزة بالكامل بمعدات أجنبية".

كذلك أعلن الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، بسانت بطرسبورغ، أن الهجوم الأوكراني فشل.

بدروه، قال الرئيس البيلاروسي إنه وفقا لبياناته والأرقام التي بلغته، تم تدمير أكثر من 15 دبابة من نوع "ليوبارد" ألمانية الصنع وأكثر من 20 مركبة "برادلي" أمريكية الصنع في معركة واحدة.

المصدر: وكالات