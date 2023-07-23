تأجيل زيارة نتنياهو إلى قبرص وتركيا بسبب حالته الصحية

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قبرص وتركيا.

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وكان من المقرر أن يسافر نتنياهو يوم الثلاثاء إلى قبرص للقاء كبار المسؤولين هناك، ثم يتوجه الجمعة إلى تركيا التي تلقى دعوة لزيارتها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن آخر جولة خارجية لنتنياهو في مارس الماضي إلى باريس، ومنذ ذلك الحين لم يغادر إسرائيل، التي تشهد احتجاجات واسعة على الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومته.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأجيل متكرر لزيارته التي أقرت عدة مرات إلى الإمارات. وخضع نتنياهو الليلة الماضية، لعملية جراحية لزرعِ جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي جيدة، و"سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

المصدر: وكالات