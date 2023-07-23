الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية في القلب

أعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، بعد خضوعه لعملية زرع منظم لضربات القلب.

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ونقل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير ليلا لإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. وقال المركز في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

المصدر: أ ف ب