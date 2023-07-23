 
مباشر

الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية في القلب

أخبار العالم

الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية في القلب
AP
بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqhn

أعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، بعد خضوعه لعملية زرع منظم لضربات القلب.

إقرأ المزيد
نتنياهو يخضع لعملية جراحية طارئة في القلب ووزير العدل يتولى إدارة الحكومة الإسرائيلية
نتنياهو يخضع لعملية جراحية طارئة في القلب ووزير العدل يتولى إدارة الحكومة الإسرائيلية

ونقل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير ليلا لإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. وقال المركز في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا