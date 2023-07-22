 
مباشر

زاخاروفا: الهجوم على الصحفيين في زابوروجيه ليس صدفة وستتم معاقبة المسؤولين عنه

أخبار العالم

زاخاروفا: الهجوم على الصحفيين في زابوروجيه ليس صدفة وستتم معاقبة المسؤولين عنه
Sputnik
مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية روستيسلاف جورافلوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqer

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن كل المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين بزابوروجيه تدل على أنه ليس صدفة وأن نظام كييف يواصل إرهابه.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مقتل المراسل العسكري لوكالة أنباء "نوفوستي" يؤكد على استمرار النظام في كييف في ممارسة إرهابه الإجرامي، مبينة أن "لا شكوك هنا في أن الهياكل الدولية تفضل غض الطرف عن الجريمة الشنيعة ضد الصحفيين الروس".

إقرأ المزيد
مقاطعة زوبورجيه: مراسل
مقاطعة زوبورجيه: مراسل "نوفوستي" سقط ضحية الغدر الأوكراني وكان دائما في المقدمة لنقل الحقيقة

وأكدت المتحدثة أن المسؤولين عن التنكيل بالصحفي الروسي سيتلقون العقاب، حيث يتقاسم ذلك معهم المسؤولون عن توريد الذخائر العنقودية لقوات كييف.

وفي وقت سابق من نهار اليوم السبت، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مقتل مراسلها الحربي، روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، حيث كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا