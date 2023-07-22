مقاطعة زوبورجيه: مراسل "نوفوستي" سقط ضحية الغدر الأوكراني وكان دائما في المقدمة لنقل الحقيقة

قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" بمقاطعة زابورووجيه فلاديمير روغوف، إن مراسل "نوفوستي" روستيسلاف جورافلوف الذي قتل بقصف أوكراني اليوم، كان دائما في المقدمة لنقل الحقيقة وتوثيقها.

وكتب على "تيليغرام": "لقد كان جورافلوف يحظى باحترام كبير بين زملائه وفي الوسط العسكري... كان دائما في المقدمة، يصور وينقل الحقيقة حول الحرب، كان يتواجد دائما في عمق الحدث في لوغانسك، ودونيتسك، وقره باغ، وزابوروجيه".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه".

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

المصدر: نوفوستي