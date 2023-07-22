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وسائل إعلام: انحراف قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية (فيديو)

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وسائل إعلام: انحراف قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية (فيديو)
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أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية بانحراف قطار من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا الأمريكية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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وأضافت أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب".

وليست هذه هي الحادثة الأولى لقطار أمريكي يحمل مواد كيميائية خطرة منذ بداية العام.

حيث وقع حادث في 3 فبراير عندما خرج قطار شحن عن مساره في أوهايو على متنه عشرات الحاويات المليئة بالمواد الكيميائية الخطرة. 

المصدر: نوفوستي

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