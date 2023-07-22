وسائل إعلام: انحراف قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية (فيديو)

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية بانحراف قطار من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا الأمريكية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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وأضافت أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب".

وليست هذه هي الحادثة الأولى لقطار أمريكي يحمل مواد كيميائية خطرة منذ بداية العام.

حيث وقع حادث في 3 فبراير عندما خرج قطار شحن عن مساره في أوهايو على متنه عشرات الحاويات المليئة بالمواد الكيميائية الخطرة.

المصدر: نوفوستي