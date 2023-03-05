الولايات المتحدة.. كاميرا السيارة تسجل لحظة انحراف عربات قطار عن المسار

سجلت كاميرا المراقبة لحظة انحراف عربات قطار عن المسار أمام سيارة كانت تنتظر السماح لعبور سكك الحديد في ولاية أوهايو الأمريكية يوم السبت.

وحسب وسائل الإعلام فإن 20 قاطرة انفصلت عن القطار وخرجت عن السكة الحديدية. ولم يؤد الحادث إلى أية إصابات فيما أشار البيان الخاص الصادر في هذا الشأن إلى أن القطار لم ينقل مواد خطيرة.

ويأتي خروج القطار عن القضبان بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة، 10 منها تحمل كلوريد الفينيل، عن مساره في بلدة إيست بالستاين ( شرق فلسطين) ، أوهايو في 3 فبراير.

المصدر: وكالات