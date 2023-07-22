تركيا بصدد تشديد قيود منح الجنسية ضمن خطة الانضمام للاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "حريت" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن تركيا ستشدد شروط منح الجنسية، في إطار خطة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، "يتم إجراء دراسات تهدف إلى تشديد قيود منح الجنسية التركية لطالبي اللجوء، وخاصة السوريين. وبعبارة أخرى، ستكون تركيا أكثر حرصا في منح الجنسية لطالبي اللجوء".

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وسبق للحكومة التركية تعديل قانون الجنسية حيث يمكن الحصول عليها بعد شراء عقارات في البلاد بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبلغ بنفس القيمة في بنك تركي.

ويتعين على طالب الجنسية عدم بيع أصوله في تركيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وعدم سحب وديعته المالية خلال نفس المدة.

المصدر: نوفوستي