مدفيديف يستذكر أغنية "الأمريكي الأبله" بعد وصف بايدن نفسه بأنه "ذكاء اصطناعي"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على وصف بايدن نفسه بأنه ذكاء اصطناعي، مستذكرا الأغنية الشعبية American Idiot (الأمريكي الأبله) لفرقة الروك الأمريكية "غرين داي".

ويمثل American Idiot الألبوم السابع لفرقة الروك الأمريكية Green Day "غرين داي"، حيث صدر في 21 سبتمبر 2004، ويتضمن أغنية تحمل نفس الاسم.

وكتب مدفيديف على حسابه في "تويتر": "عندما تستمع إلى أغنية American Idiot من ألبوم Green Day عام 2004 الذي يحمل نفس الاسم، يتضح لك ما تعنيه كلمة "جو النعسان" بالقول إنه ذكاء اصطناعي".

ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، نفسه مازحا بأنه "ذكاء اصطناعي" في خطاب ألقاه بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، على غرار رؤساء "مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا".

المصدر: RT + نوفوستي