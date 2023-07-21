بايدن: أنا ذكاء اصطناعي وأخطائي سببها الذكاء الاصطناعي (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه بأنه "ذكاء اصطناعي" في خطاب ألقاه بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، على غرار رؤساء "مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا".

وسأل أحد الصحفيين الحاضرين للحدث مازحا، رجال الأعمال قبل بدء خطاب بايدن، عما إذا كانوا حقيقيين أو أنهم يعرضون على المراسلين نموذجا للتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضحك رواد الأعمال، فيما ربت أحدهم على ذراعيه بابتسامة لإظهار أنه شخص حي، ليدخل بايدن الغرفة في تلك اللحظة ويقول: "أنا ذكاء اصطناعي"، مضيفا: "الأخطاء التي قد أرتكبها، يمكنكم لوم الذكاء الاصطناعي عليها".

وقال بايدن في خطابه إن الذكاء الاصطناعي لا يوفر "فرصا مواتية لا تصدق" في الاقتصاد فحسب، لكنه اعتبر أنه يحمل أيضا "خطرا هائلا" على المجتمع والأمن القومي. وأكد بايدن أن الشركات التي تخلق مثل هذه الابتكارات، تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان أن تكون منتجاتها آمنة.

المصدر: RT