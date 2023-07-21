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بايدن يعجز عن مغادرة خشبة المسرح بمفرده! (فيديو)

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بايدن يعجز عن مغادرة خشبة المسرح بمفرده! (فيديو)
جو بايدن
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عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مغادرة منصة المسرح بمفرده خلال حدث أقيم أمس الخميس بفيلادلفيا.

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ويظهر بايدن في مقطع فيديو متداول وهو يشكر الجمهور في نهاية خطابه، ثم بنظرة حيرة، يستدير إلى أحد المساعدين ويقوم بإيماءات بيديه.

وبعد التحرك في اتجاه واحد، توقف بايدن فجأة إلى أن تلقى تعليمات من أحد الموظفين، فاستدار وذهب في الاتجاه الآخر.

ويعتبر بايدن، الذي سيكمل عامه 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ومؤخرا بات يتعرض للعديد من الانتقادات بسبب المواقف الغريبة التي تحدث معه، حيث كثيرا ما يضيع فوق المسارح ويخلط بين أسماء الدول ويتعثر عند ركوب الطائرة.

المصدر: RT

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