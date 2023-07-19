بايدن يثير سخرية الأمريكيين بتصرفه في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي

أصبح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى موضع سخرية وتندر، بعد أن وقع في موقف أثار مجددا مسألة مدى أهليته العقلية والجسدية لتولي أرفع منصب في الولايات المتحدة.

وسخر قراء صحيفة "نيويورك بوست" من الرئيس الأمريكي، بعد أن ظهر مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وقام بقراءة تصريحاته من ورقة معدة مسبقا.

وكتب أحد المعلقين: "الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم"، في حين قال آخر: "لن أركب سيارة يقودها بايدن حتى لو كانت متوقفة في المرآب".

وسخر ثالث من الرئيس الأمريكي الذي يزيد عمره عن 80 عاما: "إنه لأمر مدهش أنه لا يزال بإمكانه القراءة".

وتساءل أحد المعلقين: "أما يزال يريد إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية؟"، في حين خلص آخر إلى أن "بايدن وصمة عار على الولايات المتحدة التي كانت ذات يوم عظيمة".

وأصبح جو بايدن، الذي سيكمل 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ووقع مرارا في مواقف محرجة في الأماكن العامة، إذ تعثر مرة وسقط أخرى وصافح الهواء وضل طريقه، بالإضافة إلى العديد من الهفوات الأخرى.

المصدر: نوفوستي