بايدن خلال استقباله هرتصوغ: حبي لإسرائيل قديم ومتجذر وإن لم تكن موجودة فسيتعين علينا اختراع واحدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حبه لإسرائيل متجذر وطويل الأمد وأنه إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة.

وقال الرئيس بايدن خلال استقباله نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، "سيادة الرئيس، أهلا بكم من جديد، أهلا بكم من جديد في واشنطن، ومرحبا بكم من جديد في البيت الأبيض، أنت تعلم أننا كنا معا في إسرائيل، ونحن معا مرة أخرى هنا، ولدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأضاف "أنت تعلم أن حبي لإسرائيل متجذر وطويل الأمد، وكما قلت مرارا، إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة".

وتابع قائلا: "إنها 75 سنة، يصعب تصديقها، هذه صداقة أعتقد أنها ببساطة غير قابلة للكسر، نحن نعمل معا لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط وهناك الكثير من العمل الشاق ولدينا الكثير لنفعله، لكن هناك تقدم".

وأردف بالقول: "في العام الماضي عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والذي اعتقد الناس أنه لن يحدث أبدا.. فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في شرم الشيخ".

وصرح بايدن بأنه أكد لرئيس الوزراء بينامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين أن التزام أمريكا مع إسرائيل صارم وحازم، مشددا على أنهم ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا.

من جهته قال هرتصوغ: "إنه لأمر رائع أن أراك مرة أخرى، أحمل رسالة شكر نيابة عن جميع الإسرائيليين، من جميع جوانب الطيف السياسي، معربا عن الصداقة الكبيرة والامتنان لكم".

وأضاف "كما قلت، لقد اقترب موعد اليوبيل منذ دخولك السياسة، ووقفت دائما إلى جانب إسرائيل وشعب إسرائيل في العديد من القضايا".

وذكر أنه سعيد بسماع محادثة بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو، والتي ركزت على التعاون العسكري والأمني الصارم، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعداء الذين يخطئون أحيانا في حقيقة أنه قد يكون لدينا بعض الاختلافات، مثل التأثير على رباطنا غير القابل للكسر.

وتابع قائلا: "أعتقد حقا أنهم إذا عرفوا مدى نمو تعاوننا في السنوات الأخيرة فلن يفكروا بهذه الطريقة".

واختتم تصريحاته بالقول: ""أود أيضا أن أشكرك سيدي الرئيس لسعيك المزيد والمزيد من الشراكة والتكامل في المنطقة لإيجاد والبحث عن شركاء آخرين من أجل السلام مع إسرائيل، والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية معا".

المصدر: RT + وسائل إعلام