بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي "بمسؤولية وأمان" خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا.

وقال بايدن إن "الذكاء الاصطناعي يحمل وعدا هائلا بفرص لا تصدق، لكنه يشكل أيضا مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي".

وأكد إلى جانب قادة شركات "أمازون" و"أنثروبك" و"غوغل" و"إنفكشن" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"، أن "المجموعة (الحاضرة) هنا ستكون ضرورية لتوجيه هذا الابتكار بمسؤولية وأمان".

وتعهدت هذه الشركات السبع باحترام "المبادئ الثلاثة التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي" وهي السلامة والأمن والثقة، حيث رحب بايدن بالتزامها "بدفع الابتكار المسؤول".

وأضاف الرئيس: "سنرى المزيد من التغيرات التكنولوجية في السنوات العشر المقبلة أو حتى في السنوات القليلة المقبلة أكثر مما رأيناه في السنوات الخمسين الماضية. كان هذا كشفا رائعا بالنسبة لي".

وعمليا، تعهدت هذه الشركات السبع خصوصا، باختبار برامج الكمبيوتر الخاصة بها داخليا وخارجيا قبل إطلاقها، كما تعهدت بالاستثمار في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات ذات الصلة حول أدواتها، بما في ذلك العيوب المحتملة، مع السلطات والباحثين.

كما يجب عليها "تطوير تقنيات قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى تم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام العلامات المائية"، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

المصدر: "أ ف ب"