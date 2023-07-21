فتور في "عزيمة" زيلينسكي وإقرار بوتيرة هجومه المضاد المنخفضة

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالوتيرة المنخفضة للهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، ومستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.

وقال زيلينسكي خلال حديثه بمنتدى "آسبن" الأمني في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه "مع كامل الرغبة في تحقيق نصر سريع"، فإن القيادة تحمي أفرادها ولا تريد "رميهم تحت الدبابات".

وأضاف: "كان لديها (القوات الروسية) وقت أطول مما كانت تحتاجه، حيث قامت ببناء المزيد من هذه الخطوط (الدفاعية)، وزرعت العديد من الألغام في حقولنا، ومن ثم تم إبطاء وتيرة هجماتنا المضادة".

وأردف أن القوات الأوكرانية كانت تفتقر في البداية إلى معدات لإزالة الألغام، لكنها تلقت بعد ذلك المساعدة من جانب الغرب.

من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة في اجتماع مجلس الأمن الروسي، أن الهجوم الأوكراني المضاد أسفر عن مقتل عشرات آلاف الجنود الأوكرانيين وخيب آمال رعاة نظام كييف الغربيين.

ولفت بوتين إلى أن قيادة العملية العسكرية الروسية تعمل بشكل احترافي وتؤدي مهامها بشكل مستقر، بينما تحترق المعدات الغربية "الفاخرة" و"الصنديدة"، التي أحيانا ما تتفوق عليها الأسلحة السوفيتية (القديمة).

وأكد بوتين أن قدرات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف للأسلحة والذخائر، لأنهم بحاجة إلى الوقت والموارد، أما الموارد البشرية لأوكرانيا فهي في سبيلها للاستنزاف.

المصدر: نوفوستي + RT