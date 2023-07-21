بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي أهداف

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، ما ولد شعورا بخيبة الأمل لدى رعاة نظام كييف الغربيين.

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وكان أهم ما صرح به بوتين خلال هذا الاجتماع:

قيادة العملية العسكرية الروسية الخاصة تعمل بشكل احترافي وتؤدي مهامها بشكل مستقر، بينما تحترق المعدات الغربية "الفاخرة" و"الصنديدة"، التي أحيانا ما تتفوق عليها الأسلحة السوفيتية.بوتين: قدرات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف للمعدات، هم بحاجة إلى الوقت والموارد، أما الموارد البشرية لأوكرانيا فهي في سبيلها للاستنزاف.

تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة تقدر بعشرات الآلاف من أفرادها منذ بدء الهجوم المضاد

إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لا يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.

الرأي العام بين المواطنين الأوكرانيين يتغيّر ببطء وتدريجياً، كذلك هو الحال في أوروبا.

النظام في كييف مستعد لعمل أي شيء لاستمرار بقائه دون أن يهتم بالبشر، وسيتاجرون بأي شيء.

لقد حصلت بولندا على الكثير من الأراضي الغربية لأوكرانيا بفضل موقف ستالين، وها هم ينسون كل شيء، لكننا نذكرهم.

وبشأن خطط الاتصال البولندي الليتواني قال الرئيس الروسي: يتم ذلك بغرض الاحتلال اللاحق لأراضي أوكرانيا.

طموحات قادة أوروبا الشرقية هي ما يضرم مزيدا من نيران الحرب المستعرة.

بإمكان الغرب أن يمد كييف بمزيد من الأسلحة الغربية ويلقي بها في أرض المعركة، إلا أن ذلك لن يفعل سوى أن يطيل أمد الصراع.

وأكد بوتين على أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لا يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي، وهو ما يولد شعورا بالإحباط لدى القيمين الغربيين بشكل واضح من نتائج الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT