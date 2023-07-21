كتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن طبيب عسكري أوكراني أن الامتعاض بين جنود قوات كييف بلغ أوجه وقد يؤدي لاندلاع مواجهات أهلية في أوكرانيا، نظرا للتمييز في سوق المجندين إلى الخدمة.

ويتابع المقال: "لن أخفي حقيقة أن السخط يتزايد في صفوف الجيش، وقد بدأ بعض الجنود يتساءلون عن السبب وراء قتال بعض الأوكرانيين بينما لا يقاتل البعض الآخر".

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ووفقا للعسكريين، فإنه إذا لم تشرع حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإجراء تغييرات بشأن مشاركة جميع الأوكرانيين في القتال، فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوب صراعات في البلاد، لأن الجنود غير راضين عن الظلم المرتبط بعدم خدمة جميع المواطنين في الجيش أو المساهمة بطريقة أو بأخرى في دعمه.

وأشار المقال كذلك إلى أن جنود كييف يشعرون بالإرهاق المعنوي والبدني، حيث لا يزال عدد منهم على الخطوط الأمامية منذ أكثر من عام.

المصدر: نوفوستي