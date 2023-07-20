قائد القوات البرية الأوكرانية يقرّ بتفوق الجيش الروسي رغم الدعم الغربي: القوات والأسلحة لا تكفي

اعترف قائد قوات كييف البرية ألكسندر سيرسكي في حديث لـBBC بتفوق الجيش الروسي في العدد والعتاد، ولاسيما في سلاح الجو والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية رغم الدعم الغربي لكييف.

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وتابع سيرسكي أن المشكلة الأساسية التي تواجه الجيوش عموما هي عدم كفاية القوات أو الأسلحة أو الذخيرة.

وقال: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأن مساحة المواجهة شاسعة جدا، ويتم القتال في اتجاهات مختلفة. إلا أنه، وبشكل عام، تتفوق القوات الروسية لكن كييف تخطط لعمليات هجومية نشطة".

وتابع: "لا يمكن الاستهانة بالجيش الروسي، حيث يتفوق طبعا في العدد، ولديه مستوى كاف من الأسلحة، ولاسيما أجهزة الحرب الإلكترونية، ولديه كمية كافية من المدفعية والذخيرة، وعدد كبير من الصواريخ، ويتفوق أيضا في الجو، وهذا أيضا لا يمكن تجاهله".

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم المدربة ذات الخبرة في قوات كييف، التي لم تتعاف من نتائج هذه الاستراتيجية الروسية.

بدوره، أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الضربات الروسية الانتقامية على مدينة أوديسا الأوكرانية أثبتت أن كييف عاجزة عن صد الهجمات على أهدافها العسكرية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشرته، أن القوات الأوكرانية خسرت 20% من أسلحتها الهجومية خلال أول أسبوعين من شن الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي