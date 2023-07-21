إيطاليا.. إصابة أكثر من 100 شخص بحبّات البرد (فيديو)

ذكرت شبكة CNN أن ما لا يقل عن 110 أشخاص أصيبوا بحبات البرد بحجم كرة التنس، انهمرت أثناء عاصفة رعدية في ظاهرة مناخية نادرة شمال إيطاليا.

وقال رئيس إقليم فينيتو، لوكا زايا، أن قطر حبات البرد البرد وصل إلى 10 سم.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أنها استجابت لأكثر من 500 مكالمة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وتقديم الإسعافات للمصابين.

At least 110 people have been injured after tennis ball-sized hail rained down on a region of northern #Italy overnight Wednesday. In a surprise storm,hailstones of up to 10 cm in diameter pelted the streets of #Veneto, according to regional president @zaiapresidente.#Hailstormpic.twitter.com/fIAweT8ryP — Political Uprising (@Political_Up) July 20, 2023

Tennis ball-sized hail slams Italy, injuring over 100 people https://t.co/gziRYBHKFepic.twitter.com/3d1R5GCWgr — 1News (@1NewsNZ) July 21, 2023

وتعرضت إيطاليا وإسبانيا واليونان لموجة حر شديدة مؤخرا، لتسجل مدينة روما 41 درجة مئوية.

وفي مايو، عانت أجزاء من منطقة إميليا رومانيا شمال إيطاليا من فيضانات تحدث مرة كل قرن، حيث فاضت أكثر من 20 نهرا في المنطقة مما أدى إلى موجة كبيرة من الانهيارات الأرضية.

المصدر: CNN