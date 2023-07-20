العام الأكثر سخونة على الإطلاق في إيطاليا

جاء في تقرير صدر عن المعهد الإيطالي العالي لحماية البيئة والبحوث (Ispra)، أن العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في إيطاليا منذ عام 1961.

ووفقا للتقرير تم في العام الماضي تجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2018 بمقدار 0.58 درجة مئوية.

وبلغ متوسط ​​شذوذ درجة الحرارة في إيطاليا مقارنة بمؤشر المناخ من 1991 إلى 2020 مقدار +1.23 درجة ، وبلغت الزيادة بحلول عام 2021 + 1 درجة.

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وقال التقرير الذي حمل عنوان "المناخ في ايطاليا عام 2022": " كانت جميع أشهر السنة أكثر سخونة من المتوسط​​، باستثناء شهري مارس وأبريل: وتم تسجيل حالات شذوذ تتجاوز 2 درجة مئوية في يونيو (مع ذروة + 3.09 درجة مئوية) ، وكذلك في يوليو وأكتوبر وديسمبر. كان الشذوذ الحراري أكثر وضوحا في الصيف (+ 2.18 درجة مئوية)، يليه الخريف (+ 1.38 درجة مئوية) والشتاء (+ 0.58 درجة مئوية)".

بالإضافة إلى درجات الحرارة القياسية، كان عام 2022 العام الأكثر جفافا على الإطلاق منذ عام 1961.

وضرب هذا الأسبوع في إيطاليا أيضا رقما قياسيا من حيث درجات الحرارة المرتفعة. ومع قدوم المرتفع الجوي "هارون"، تعرضت جميع أراضي إيطاليا تقريبا لحرارة جو غير طبيعية ، والتي عادة ما تسميها وسائل الإعلام المحلية "بجهنم".

وجاءت ذروتها يوم الثلاثاء، عندما تم تسجيل درجة حرارة قياسية في روما، حيث وصل عمود الزئبق في مقياس الحرارة لأول مرة إلى 41.8 درجة فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي