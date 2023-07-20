وزير الخارجية البريطاني يطلب من سوناك عدم تعيينه وزيرا للدفاع

ناشد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وطلب منه تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع خلال التعديل الوزاري المقبل في الحكومة.

قال كليفيرلي في منتدى أمني نظمه معهد آسبن: "إذا كان أحد ما في بريطانيا يراقب، ويستمع، وخاصة أنت، رئيس الوزراء، فأنا أريد حقا أن أبقى في مكاني. أريد حقا أن أبقى وزيرا للخارجية. هذه وظيفة أحبها، وأنا أعتبرها هامة".

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وأفادت صحيفة "التايمز"، في وقت سابق نقلا عن مصادر رفيعة بأن كليفرلي، قد يحل مكان بن والاس في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير قراره بالتقاعد من منصبه والسياسة.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر.

المصدر: نوفوستي