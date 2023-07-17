"التايمز": وزير الخارجية البريطاني قد يصبح وزيرا للدفاع

أفادت صحيفة "التايمز"، نقلا عن مصادر رفيعة بأن وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، قد يحل مكان بن والاس في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير أنه قرر التقاعد من منصبه والسياسة.

وقالت المصادر أن كليفرلي قد يكون على وشك الانتقال إلى وزارة الدفاع، وأن آن ماري تريفيليان وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ الآن، قد تخلفه كوزيرة للخارجية.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات.

المصدر: إنترفاكس