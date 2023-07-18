بعد تراجعه في استطلاعات الرأي.. ديسانتيس يعيد ضبط حملته الرئاسية

ذكر موقع "أكسيوس" أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، يعمل على إعادة ضبط وتشكيل حملته الرئاسية لعام 2024، حيث غير استراتيجيته الإعلامية.

وقال الموقع الأمريكي إن الدعم الجمهوري لديسانتيس، انخفض إلى أقل من علامة 20٪ في متوسط ​​استطلاعات مركز RCP لأول مرة منذ منتصف مايو.

وسعى فريق الحاكم الجمهوري إلى طمأنة المانحين بشأن حالة السباق أمس في تالاهاسي، فلوريدا، حيث أكد المسؤولون أن الحملات الرئاسية تمر بآلام متزايدة.

واستغلت حملة ترامب التقارير المتعلقة بأزمة السيولة، ووزعت مذكرة موجهة إلى مانحي ديسانتيس يوم الاثنين تدعوهم إلى إعادة التفكير في المكان الذي ينفقون فيه أموالهم.

وكتب كريس لاكيفيتا وسوزي وايلز، أحد كبار مستشاري ترامب السابقين: "إذا كنت لا تزال تضخ ملايين الدولارات بشكل جماعي في حملة رون ديسانتيس الفاشلة، فلا يمكنك القول أنه لم يتم تحذيرك".

وقال أندرو روميو المتحدث باسم حملة ديسانتيس في بيان إن هزيمة الرئيس جو بايدن ومبلغ 72 مليون دولار وراءه سيتطلب حملة ذكية يقودها مرشح ذكي، ونحن نبني حركة لتقطع مسافة بعيدة".

المصدر: The Hill