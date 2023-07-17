الكرملين يتهم كييف والغرب باستهداف جسر القرم ويتحدث عن رد روسي "طويل الأمد"

حمل الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف السلطات الأوكرانية وحلفاءها الغربيين مسؤولية الهجوم على جسر القرم فجر اليوم الاثنين وسقوط ضحايا بين المدنيين.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعلم من يقف وراء ذلك، ونحن ندرك مكر نظام كييف".

واضاف: "اليوم، قتل نظام كييف عائلة شابة والدي فتاة، بينما أصيبت الفتاة نفسها بجروح، على جسر القرم. ونحتاج إلى التحدث عن ذلك حتى يسمع الجميع. هذا كله من أعمال نظام كييف".

وأكد أن السلطات الروسية تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون وقوع عملية إرهابية في أراضي البلاد وقال: "وسنعمل ونبقى على يقظة وتأهب لمنع تكرار مثل هذه المآسي".

وتعليقا على دور الغرب المحتمل في الهجوم قال بيسكوف: "نحن ندرك جيدا مدى عمق التنسيق بين نظام كييف وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، وكذلك حلف شمال الأطلسي. نحن ندرك جيدا حجم المعلومات التي تأتي من حلف شمال الأطلسي، من واشنطن إلى كييف على أساس دائم، لذلك ليس لدينا أي أوهام بهذا الشأن".

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وامتنع بيسكوف عن الإجابة عن سؤال بشأن رد روسيا المباشر على الهجوم وقال: "ليس الآن، لا أستطيع أن أقول. لكن إذا تناولنا القضية من منظور نهاياتها، فسيتمثل الرد في تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي لا تزال مستمرة".

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى التقارير عن حادث الجسر وسيعقد اجتماعا حوالي الساعة 19:00 مساء لبحثه، سيقدم خلاله مارات حسنولين نائب رئيس الوزراء الذي تم إيفاده إلى القرم اليوم، تقريرا عن الوضع من الموقع.

المصدر: وكالات