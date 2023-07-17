خبير عسكري يتحدث عن الأثر البريطاني المحتمل في هجوم جسر القرم

لم يستبعد الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف تورط الخدمات الخاصة البريطانية في الهجوم الذي استهدف جسر القرم فجر اليوم الاثنين.

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وقال ليونكوف في تصريح لـRT إن التحضيرات لتفجير الجسر يحتمل أنها قامت بها الأجهزة المختصة البريطانية، وبالتحديد "خدمة القوارب الخاصة" SBS التابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وأضاف ليونكوف: "كمية المتفجرات التي أدت إلى انفجار بهذه القوة، يمكن أن تحملها دراجة مائية تم تحويلها إلى مسيرة انتحارية، وتوجه عبر نظام GPS. ومن المعروف أنه تزامنا مع الحادث كانت هناك طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار تحلق فوق البحر الأسود".

وفقا لليونكوف، فإن هذه الدراجات المائية قادرة على قطع مسافات طويلة دون أن يرصدها أحد تقريبا.

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وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الأرهاب أعلنت في وقت سابق اليوم أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وأدى الهجوم إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما القاصر، وتضرر جزء من طريق السيارات في الجسر.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن اتخاذ قرار استهداف الجسر من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين "تم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا".

المصدر: RT