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مراسلة RT: نتنياهو سيمكث في المستشفى واجتماع الحكومة المقرر يوم الأحد يتأجل

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مراسلة RT: نتنياهو سيمكث في المستشفى واجتماع الحكومة المقرر يوم الأحد يتأجل
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قالت مراسلة RT في القدس يوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمكث في المستشفى عقب نقله بشكل عاجل إلى طوارىء مشفى شيبا بتل أبيب.

وأضافت المراسلة أنه تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان سيعقد يوم الأحد.

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وفي وقت سابق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو كشف من خلاله عن حالته الصحية عقب نقله بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا.

وقال نتنياهو من المشفى: "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل".

كما أفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير قضى ساعات الذروة في درجات الحرارة بالأمس في بحيرة طبريا وشعر اليوم بـ"دوران خفيف"، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأنه أصيب بالجفاف.

من جهته صرح طبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وضعه الصحي مستقر ويخضع للمتابعة.

المصدر: RT

 

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