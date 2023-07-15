أول تعليق من نتنياهو عقب نقله بشكل عاجل إلى طوارىء مشفى شيبا بتل أبيب (فيديو)

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو مساء يوم السبت كشف من خلاله حالته الصحية عقب نقله بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا بتل أبيب.

وقال نتنياهو من المشفى: "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل".

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وأضاف "أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم، وكذلك أشكر الفرق الممتازة في مستشفى شيبا تل هشومير على فحصي".

واختتم تصريحه بالقول: "لدي طلب واحد منكم، نحن نمر بموجة حارة في البلاد وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الأخير قضى ساعات الذروة في درجات الحرارة بالأمس في بحيرة طبريا وشعر اليوم بـ"دوران خفيف".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن التقديرات تفيد بأنه أصيب بالجفاف.

من جهته صرح طبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وضعه الصحي مستقر ويخضع للمتابعة.

المصدر: RT