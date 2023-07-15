احتجاز 7 أشخاص في موسكو كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال سيمونيان

أوقفت محكمة "باسماني" في موسكو 7 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحضير لمحاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك.

وقال مصدر في المحكمة إن الالتماسات التي قدمها المحقق بخصوص 4 مواطنين قاصرين من مواليد 2005 و2006، وآخر كان قاصرا وقت ارتكاب الجريمة وميخائيل بالاشوف، وإيغور سافيلييف، المتهمين بارتكاب جرائم بموجب الجزء 2 من المادة. 213 من القانون الجنائي الروسي، مقبولة وتم اختيار تدبير وقائي على شكل احتجاز لمدة تصل إلى 14/09/2023.

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وتنص عقوبة مادة القانون الجنائي "الشغب التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص أو باستخدام السلاح" على عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لاغتيال رئيسة تحرير RT سيمونيان وسوبتشاك.

المصدر: نوفوستي