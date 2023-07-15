مدفيديف: جونسون مهووس ومكانه المناسب مصحة للأمراض العقلية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بعد عرضه قبول أوكرانيا في الناتو دون شروط يحتاج لعلاج بمصحة للأمراض النفسية.

وكتب مدفيديف في قناته على تيلغرام: "يجب قبول هذا الأحمق المتقاعد، دون شروط في مستشفى للأمراض النفسية. هناك بالذات يمكنه التظاهر بالفتوة والصلابة والمطالبة ببدء حرب عالمية ثالثة".

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واستشهد مدفيديف بأسطر من الأغنية الساخرة لفلاديمير فيسوتسكي، "رسالة إلى محرري البرنامج التلفزيوني" من مرضى "مأوى المجانين" الذين رغبوا في كشف لغز مثلث برمودا.

في تلك الأغنية، تصرف أحد "المجانين" بشكل مهووس لدرجة أن حتى المرضى الآخرين، أدركوا أنه يعاني من مشاكل عقلية.

وأشار مدفيديف إلى أن المصير نفسه، كان سينتظر جونسون لو دخل "دار المجانين".

في وقت سابق، شدد جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل"، على ضرورة قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو دون أي شروط وفي أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي